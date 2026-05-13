４人組女性ボーカルユニット「ＣＹＮＨＮ」（スウィーニー）が１３日、東京・代々木公園野外ステージで初の野外単独公演となるフリーライブを開催した。雨が降るステージの中、約１０００人の前で歌唱した。悪天候のため、開演２５分遅れで４人がステージに登場。雨の中待っていたファンに向け、青柳透が「今日は雨の中待っていてくれてありがとう。今日は忘れられない日になりますね」と思いを伝えた。１月２１日に発売した