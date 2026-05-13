日本球団３チームが米ジャイアンツからＦＡになった右の長距離砲、ヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）に興味を持っている、と中南米選手の情報に強いフランシス・ロメロ記者がＸで１３日までに伝えた。ドミニカ共和国出身のエンカーナシオンは身長１９０センチ、体重１２０キロ、右打ちのパワーヒッターだ。２２年にマーリンズでメジャーデビューしたが、定着できず。２４年はメキシコリーグで２６試合、打率・３６６、１