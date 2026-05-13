ふわふわと浮く不思議な物体。決してAIが作ったフェイク動画ではありません。この“空飛ぶじゅうたん”、本当に浮いているんです。その正体は“超軽量素材”。開発したのは、名古屋大学の上野智永助教。SNSに動画をアップすると、1週間足らずで180万回表示されるなど、大きな話題になっています。風の力でもない、磁石の力でもない。では、いったいどうやって浮いているのかというと…。名古屋大学 大学院 工学研究科・上野智永助