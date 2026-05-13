都民スポーツ大賞の表彰式が１３日、東京都庁で行われ２月のミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプで男子ラージヒル個人銀メダルなど３つのメダルを獲得した二階堂蓮（日本ビール）、同混合団体銅メダルの高梨沙羅（クラレ）、スノーボード女子ハーフパイプ銅メダルの小野光希（バートン）、３月の同パラリンピックスノーボード男子バンクドスラローム大腿障害で銀メダルの小栗大地（ＳＣＳＫ）が出席した。４人