スタイリッシュで美しい、唯一無二のキャラクターや世界観を生み出し続け、ゲーム界で存在感を放つレジェンドクリエイターの金子一馬さん。今年4月に最新作『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』がリリースされたことを記念して、大ヒットタイトル『都市伝説解体センター』を手がけたゲーム制作チーム・墓場文庫との鼎談を実施！ ゲームにまつわるお話や、ハフハフ・おでーんさんの“金子一馬愛”はもちろん、多すぎる共通点ゆえの意気投合