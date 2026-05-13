【S.H.Figuarts ウルトラマンノア】 【S.H.Figuarts ダークザギ】 後日詳細を公開予定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」と「S.H.Figuarts ダークザギ」の商品化を5月13日に発表した。詳細は後日公開を予定している。 本商品は「ウルトラマンネクサス」に登場する「ウルトラマンネクサス」の最終形態「ウルトラマンノア」