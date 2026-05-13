中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月13日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は13日の記者会見で、台湾地区指導者の頼清徳（らい・せいとく）が「コペンハーゲン民主主義サミット」でビデオ演説したとの報道について、イデオロギー的偏見に満ちたサミットが「台湾独立」分裂分子を招いて好き勝手な発言をさせたことは「一つの中国」原則に対する重大な違反だとして、断固とした反対を表明し