◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(13日、福井)巨人は8回に2番手の大勢投手がソロホームランを打たれ、同点に追いつかれました。1点リードの8回、7回無失点の投球をみせた則本昂大投手に代わり、大勢投手がマウンドへ。先頭打者を空振り三振としますが、1番の大盛穂選手にライトスタンドへの同点ホームランを浴びました。これで先発の則本投手は、移籍後初勝利がお預け。打たれた大勢投手ですが、後続はしっかり抑えます。するとベン