おぎやはぎが９日放送のＭＢＳ「痛快！明石家電視台」に出演。芸人人生の経歴が紹介され、東京都立高校の３年時に同じクラスになり意気投合したことが出会いだったと語った。６年後にコンビ結成するが、高校卒業後はそれぞれ企業に就職。小木博明は東京ディズニーランドを運営する一流企業オリエンタルランドに就職したことを明かし、「ええーっ！？」と驚きの声が上がった。小木は当時を「オリエンタルランドに就職しました