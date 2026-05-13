◇パ・リーグソフトバンク1ー2西武（2026年5月13日みずほペイペイD）DeNAからトレードで電撃加入したソフトバンクの山本祐大捕手（27）が、西武戦に「6番・捕手」でスタメン出場。2回の初打席は先発・高橋光成の4球目に手が出て二ゴロ。5回の第2打席は初球のストレートを引っ掛けて三ゴロに倒れた。1―2の7回1死一塁で迎えた第3打席では、痛恨の遊ゴロ併殺打。球場からはため息が漏れた。守備では1軍初登板初先発の3