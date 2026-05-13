記者会見する元ボブスレー男子日本代表の村上健二さん＝13日、東京都内日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴裕会長が自身の不適切な発言で辞任したことを受け、元選手の有志が13日、東京都内で記者会見し、元ボブスレー男子日本代表の村上健二さんは「連盟の体制は大きく変わると思う。選手や地方組織の声を反映できる民主的な運営を実現してほしい」と語った。北野氏は、連盟のミスによりボブスレー男子がミラ