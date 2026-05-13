「ＤｅＮＡ５−０中日」（１３日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは２連勝で貯金２とした。先発のドラフト２位・島田（東洋大）は、６回５安打無失点、９奪三振でプロ初勝利を挙げた。五回には１イニングを「３者連続３球三振」に仕留めるイマキュレートイニングを達成。セ・リーグの新人では初の快挙となった。さらに六回には１死満塁のピンチを２者連続奪三振でしのいだ。お立ち台では「あんまり実感ないです」と初々しい受