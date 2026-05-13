◇パ・リーグソフトバンク1ー2西武（2026年5月13日みずほペイペイD）ソフトバンクが13日、本拠みずほペイペイドームで西武と対戦しカード連敗。4月13日時点で最大6あった貯金が1となり、2位西武とのゲーム差も2に広がった。藤原大翔投手は、12日にトレードでDeNAから電撃加入し、即先発マスクとなった山本祐大捕手とバッテリーを組んだ。初回を3者凡退で立ち上がったが、3回に安打と四球で1死一、三塁のピンチ。痛恨の