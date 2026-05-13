ロシアのプーチン大統領がウクライナに対する侵略について「終結に近づいている」と発言し、その真意に注目が集まっている。経済的苦境や戦争の長期化に伴う国民の「戦争疲れ」から戦争を早期に終わらせるとの見方や、交渉ではなく武力による決着に突き進んでいるだけとの分析まで様々な観測が飛び交っている。プーチン氏が「終結」に言及したのは９日、旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の式典終了後に行われた記者会見だ。プーチン