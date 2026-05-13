「ＤｅＮＡ５−０中日」（１３日、横浜スタジアム）中日は３連敗で借金１１となった。先発のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）は立ち上がりに悔いが残る投球となった。先頭から３連打で１点を先制されると、１死後には勝又の２点適時二塁打を許した。さらに１死一、三塁から林が放ったボテボテの三ゴロの間に１点を追加され、２死三塁から松尾に二塁適時内野安打を許した。初回だけで打者９人に６安打を浴びて５失点。