SixTONES・京本大我さん主演のドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が、5月4日からPrime Videoで配信されています。澤村御影さんのデビュー作（KADOKAWA）が原作で、“人外”としての能力や推理力を使い、警察に捜査協力する吸血⻤作家・御崎禅が主人公のドラマです。 この『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は、京本さんの吸血⻤役がかっこよく、ストーリーも非常に面白い作品になっています。この