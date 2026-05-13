北海道東北部、網走国定公園の美しい景観の中にたたずむ「網走湖畔温泉郷」は、網走湖を見晴らす高台に位置する風光明媚な温泉地です。この地の大きな特徴は、湖畔に点在する全ての宿泊施設において、温泉が自然に湧き出す「自噴」であるという点。全国的にも珍しいこの特徴は、それだけ源泉が豊かであることを物語っており、訪れる人々に大地のエネルギーをダイレクトに感じさせてくれます。泉質は宿によって異なり、ナトリウム塩