ゆうちょ銀行の通常貯金口座は、約1億2000万口座（2024年3月末時点）と、日本の人口規模に迫る数です。子ども用の口座をつくるなら「まずはゆうちょ銀行で」と考えるご家庭も多いでしょう。春は入学や進学のタイミングでもあり、「祝い金」を受け取る機会も多い時期。せっかくなら、1年後に大きく増える預け先を探してみるのもいいのではないでしょうか。今回は、ゆうちょ銀行の定期貯金と、特別金利の子ども向け定期預金を比較し