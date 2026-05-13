ワークマン独自の革新的な暑熱新素材「XShelter」を採用した、機能性抜群の和装ウエアをご紹介します。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介日本赤十字看護大学附属災害救護研究所と共同開発「いま守ることで、みらいを守る」をコンセプトに、日常の厳暑から災害時まで想定して開発された信頼のクオリティです。▼エックスシェルター暑熱α作務衣（3900円）遮熱、UVカット、超軽量、超速乾など、暑熱対策に有効な16もの機能を搭載