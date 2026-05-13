【GU】大人におすすめの「初夏トップス」はこの3つ！全て1990円で購入できる、ジーユー（GU）の新作トップスを3点ご紹介します。大人の着こなしに合わせやすく、1枚で今っぽく仕上がるアイテムばかりです。1. 二の腕もカバーできる「テックショートシャツ」ショート丈で身幅が広めの旬なシルエットの「テックショートシャツ」（税込1990円）は、ワイドパンツやロングスカートと相性がいい1枚。襟がオープンカラーになっているため