乃木坂46 金川紗耶さんの1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）が2026年6月30日にリリースされます。【写真】くしゃっと笑う金川紗耶さんもキュートです！圧倒的な美しさに、無邪気なキャラクター。パフォーマンスでは抜群のダンススキルでファンを魅了する金川さん。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア南部の港湾都市ドゥブロブニクで撮