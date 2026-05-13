青蔵高原（チベット高原）は「アジアの給水塔」と称され、その水循環は中緯度偏西風とインド夏季モンスーンの季節的な交代によって制御されている。インド夏季モンスーンは「アジアの給水塔」南部の年間総降水量の約70%を占めるが、近年では、偏西風が水循環の変動における重要な動力学的制御因子であることを示す研究が増えている。偏西風は北部や西部の水文気候プロセスを主導するだけでなく、モンスーンとの相互作用を通じて降