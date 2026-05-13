中国は北京時間5月12日午後7時59分、太原衛星発射センターで長征6号改運搬ロケットを使用して、通信衛星コンステレーション「千帆星座」を構成する第9陣の衛星の打ち上げに成功し、衛星は順調に予定軌道に入りました。今回の任務は長征シリーズロケットの642回目の飛行です。（提供/CGTN Japanese）