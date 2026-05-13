言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、かつてのアニメ制作現場を支えた素材、乗り物の運転には欠かせない重要なパーツ、そして最近街中でよく見かける便利なシステムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□があく□□□□ふれじヒント：背景の