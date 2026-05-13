Photo: 中川真知子 ここ2年ほど、iPad mini6の使用頻度が下がってきているのを感じていました。Apple Pencil2を最大限活用したいと思い、手書きとデジタルが融合した手帳アプリの「Pencil Planner」やノートアプリの「Goodnotes」といった手書きに強いアプリを入れて手帳やノート代わりに使っていたのですが、他のアプリを使おうと思ったら、最大の魅力である小ささがデメリットに感じられる