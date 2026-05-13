北海道教育委員会は2026年5月13日、高校部活動の送迎車が横転する事故があったと発表しました。2026年5月3日午前8時半ごろ、道東の道立高校で、部活動の練習試合に向かっていた送迎車が横転する事故がありました。北海道教育委員会によりますと、道東の道立高校の教員がレンタルしたワゴン車に、部活動の生徒8人を乗せて練習試合に向かっていたところ、道路上にいたシカを避けようとして路外に脱輪し停車。その後、車は横転したと