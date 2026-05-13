ムシャムシャと仲良く草を食べるヤギ。茶色いのが「ひーちゃん」で、白いのが「まーちゃん」です。気ままなようでいて、2頭は現在“仕事中”。松本空港管理事務所・柴田洋二施設係長：「ヤギさんにお任せしたらどんなふうになるか試してみよう」と。4月から長野県内の牧場から松本空港にレンタル移籍。助っ人として草刈り業務にあたっているのです。任されているのは幅約2メートル、長さ約800メートルのエリア。午前8時から午後4時