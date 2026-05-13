中日戦に先発したDeNA・島田＝横浜DeNAは新人の島田が6回5安打無失点で初白星を挙げた。一回に筒香が先制の適時打を放つなど、打者9人の猛攻で5得点。中日は3連敗。先発の中西は二回以降は持ち直したが、5回5失点で2敗目。