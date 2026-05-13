再審制度見直しの議論。3度の修正を経てさきほど自民党で了承されました。【映像】再審制度見直し法案 自民党で了承法務省は自民党側に検察官による「抗告」=不服申し立てを原則禁止するため、刑事訴訟法の検察官の抗告を認める規定を削除しました。ただ、例外的な抗告はできる内容で自民党の一部の議員は、完全に納得していないものの、了承されました。政府はあさってにも閣議決定し、国会に提出する方針です。（ANNニュ