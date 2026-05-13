中東情勢が業績に与える影響について、三井住友フィナンシャルグループの中島社長は「今年はダウンサイドのほうが大きい」との見方を示しました。三井住友フィナンシャルグループがきょう発表した昨年度の決算によりますと、最終的な利益は前の年から34%増え、1兆5830億円でした。法人向けビジネスでの手数料収入が増えたことや、資産運用ビジネスが好調だったことなどから過去最高を更新しています。ただ、今後の中東情勢の業績へ