アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌が１３日までにＳＮＳを更新し。イメチェンした近影を公開した。鎮西は自身のインスタグラムに「髪茶色にしちゃった」と記すと、ブラウンのニットとバッグを合わせたコーディネートショットをアップした。この投稿には、５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」のメンバー・吉川ひよりから「かあいいー！」とコメントが寄せられたほか、「