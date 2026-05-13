◆第７２回エンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、良）上半期の古馬牝馬ダート中長距離女王決定戦杯が行われ、ヒロイン候補８頭（ＪＲＡ５、南関東２、笠松１）で争われた。昨年に続く連覇を狙った、松山弘平騎手騎乗で１番人気のテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）は２着で連覇を逃した。道中で３番手に上がる積極点なレース運び。最後の直線で抜け出したが、