◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）西十両９枚目・嘉陽（中村）が、西十両８枚目・白熊（二所ノ関）を寄り切って、今場所初白星を挙げた。一気の攻めに「あれしかないです。まわしは取らせたくなかった」と振り返った。最高で１８３キロ近くあった体重は、夏場所前の計測では１７０キロ。減量の理由については「春場所後に食べた鶏刺しがあたって、食中毒になってしまった。１週間はとてもしんどくて、１５キロ近