元モーニング娘。でタレントの辻希美が、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのかわいらしいショットを公開し、反響を呼んでいる。１３日までに自身のインスタグラムを更新した辻。「夢が鏡の中の夢とチュー」とつづり、夢空ちゃんが鏡に映った自身に手で触れようとする姿を公開。「ｓｗｉｐｅしてね」と続け、２枚目の写真では鏡に映った自身とキスしているような写真を公開した。この投稿には、多くの「いいね」がついている。辻