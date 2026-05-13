写真家で映画監督の蜷川実花氏が１３日までに、自身のＳＮＳを更新。２０１６年に亡くなった演出家で映画監督の父・蜷川幸雄さん（享年８０）の命日を迎えたことを報告した。蜷川幸雄さんと元女優でキルト作家の真山知子さんの長女である実花氏。自身のインスタグラムを更新し、「実家から可愛い写真がいっぱい出てきた。父と母の若い時の写真。仲良しねぇ」とコメントし、腕を組み寄り添う姿や、本を読む姿など仲睦まじい夫婦