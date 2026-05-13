◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に押し出され、３連敗で１勝３敗となった。過去３戦未勝利の大関に立ち合いで下から当たったが、かち上げられて上体を起こされ、左のど輪で後退して土俵を割った。「立ち合いで当たったけど、立ち遅れてうまく起こせず、胸を合わせてしまった」と悔やんだ。３連敗は初土俵から１３場所目で初めて。初日から役力士と