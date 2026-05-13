新製品の注目ポイント！特徴1：4/3型の大型センサーと明るいズームレンズを搭載特徴2：ズームレンズ一体型でミラーレスカメラよりもボディは薄型特徴3：高級感のある金属外装で持つ喜びもパナソニックは5月13日、デジタルカメラの新製品「LUMIX L10」を発表した。4/3型の大型センサーと明るいズームレンズを搭載したレンズ一体型モデル。高級感のある金属外装の薄型ボディを採用し、レンズ交換式のミラーレスカメラよりも携帯しや