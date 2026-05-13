この春、鹿児島市内の小・中学校に赴任した新人の教諭に、日常から使えるコミュニケーション術について、MBCの岩崎弘志アナウンサーが講演しました。 （岩崎アナウンサー）「相手がしゃべりやすいことを優先してみる。それをコミュニケーションの上では大事にしてみてください」 研修会は鹿児島市が毎年開いていて、13日はこの春、小中学校の教諭になった84人が参加しました。 MBCの岩崎弘志アナウ