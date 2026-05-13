鹿児島県西之表市・馬毛島で進む自衛隊基地整備を巡る裁判です。地元の漁師が、国に工事の差し止めを求めている裁判の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部はきょう13日、原告の訴えを棄却しました。 馬毛島では、自衛隊基地の整備とアメリカ軍の訓練移転が計画されていて、2030年の完成を目指し整備が進められています。 工事を巡り地元の種子島漁協は、国からの漁業補償金22億円を受け入れ、馬毛島周辺での漁業権を放棄しました。