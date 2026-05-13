道路交通法の改正で自転車に「青切符」制度が導入され、1か月あまりです。鹿児島県内では詐欺事件も発生していて、県警はきょう13日、注意を呼びかけました。 自転車の「青切符」は16歳以上が対象で、信号無視や、スマートフォンを使いながらの「ながら運転」など、113種類の違反行為が対象です。 鹿児島市の薬師町交差点周辺では13日朝、警察官らが街頭に立ち、チラシなどを配りました。 なお、日置市では先月、自転