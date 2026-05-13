鹿児島県の湧水町で13日あさ、めずらしい風景が見られました。秋から春先にかけてみられる雲海が広がりました。 13日6時ごろの湧水町です。山沿いに建つ鉄塔や栗野の街が雲に包まれました。 雲海は秋から冬、春先にかけて気温が低い朝方に出やすいと言われていて、この時期に見られるのは珍しいことです。 きのう12日に降った雨が上がり、湿度が高く、朝の気温が下がったため、雲海が出たとみられます。 （近くの住民）「