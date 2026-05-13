カツオの藁焼きに長期熟成のスイートポテト、とろけるわらび餅も…。全国各地の「自慢の味」が勢ぞろいした物産展が、鹿児島市の山形屋で始まりました。 きょう13日から始まった「夏のうまいもの大会」。会場には暑くなってきた今の時期に食べたい「ご当地グルメ」がずらり。4回目の今年は、23都道府県からおよそ700品が並びます。 全国各地から集まった50社のうち、13社が初出店。会場を盛り上げます。 高知からやっ