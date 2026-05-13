米３０年固定金利は６．４６％、住宅ローン申請指数は＋１．７％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．４６％と前回の６．４５％からほぼ変化なし。住宅ローン申請指数は＋１．７％と前回の―４．４％から上昇に転じた。購入指数は１７１．１から１７７．７に上昇。借り換え指数は９２８．６から９２１．１に低下した。 USD/JPY157.81EUR/USD1.1713EUR/JPY184.85