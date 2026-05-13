レーン・フィンランド中銀総裁 金融政策は石油価格のみに基づき決定されるべきではない ECBは、エネルギーショックがインフレ期待、賃金、およびコアインフレに波及するかどうかを評価する必要がある ホルムズ海峡における紛争の長期化に備える価値はある 事態が（想定と）異なる展開になれば、調整はより容易になるだろう 鍵となる要因は、エネルギーショックの強さと持続期間、そしてインフレへの広範