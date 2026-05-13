本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/13（水） EUR/USD 1.1615（5.91億ユーロ） 1.1650（7.34億ユーロ） 1.1700（9.03億ユーロ） 1.1710（7.42億ユーロ） 1.1725（8.21億ユーロ） 1.1805（5.51億ユーロ） 1.1900（17.0億ユーロ） USD/JPY 156.75（6.81億ドル） 157.00（16.0億ドル） 158.00（10.0億ドル） 159.50（19.0億ドル） GBP/USD