【マスカット＝吉形祐司】イランの主要通信社ファルス通信は１２日、関係者の話として、レバノンを含む全戦線での停戦や制裁解除、資産の凍結解除など五つの条件が満たされない限り、イランは米国との戦闘終結へ向けた協議に出席しないと報じた。トランプ米大統領が、米提案の合意案へのイランの回答に不満を示しているのに対し、揺さぶりをかけているとみられる。五つの条件は「信頼構築」のためと主張し、攻撃で生じた損害の