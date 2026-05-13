高市首相が実現を目指す「給付付き税額控除」をめぐり、超党派の社会保障国民会議の実務者会議に13日、「税額控除と給付を組み合わせるのではなく、所得に応じた給付に一本化してはどうか」などとする、今後の議論の「たたき台」が示されました。13日の会議では、国民会議のもとに設置された「実務者会議」や「有識者会議」での議論をふまえ、政府側から今後の議論のたたき台が示されました。この中では、政策目的について、▼税や