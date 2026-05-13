5月13日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。 来シーズンをBプレミアで戦うクラブの中では、今オフの“移籍第1号”となる選手契約情報が発表。川崎ブレイブサンダースを退団した水野幹太が、2022-23シーズンから3シーズン在籍した京都ハンナリーズに復帰することが発表された。 また、越谷アルファ