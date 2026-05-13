女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が5月10日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】園田彩乃「セクシー過ぎる」黒ヒモビキニの破壊力豪快”爆飲みネキ”ショットに「むしろ格好良い」 「いとこの結婚式で鹿児島に行ってきました」と投稿されたのは、園田がシックなドット柄のワンピースを着用してほほ笑む画像。園田は「10年ぶりくらいに会ったけどめちゃくちゃ綺麗なお嫁さんになってました