フィギュアスケート選手の紀平梨花（23）が5月9日、Instagramを更新。近況を伝える動画を公開した。 【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」 「最近の成長たっぷりのリール動画を作ってみたので最後まで見てね」と投稿されたのは、紀平がペアでスケートリンクで練習する動画。練習風景や自撮り動